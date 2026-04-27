استعدادًا لعرضه بالسينمات | نجوم محمود التاني يحتفلون بانتهاء التصوير

نشرت الشركة المنتجة ، فيديو لنجوم فيلم "محمود التاني" على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالًا بانتهاء تصوير الفيلم.

ظهر في الفيديو أبطال العمل أحمد بحر "كزبرة وأحمد غزي وكارولين عزمي وجنا الأشقر يرقصون احتفالًا بانتهاء التصوير.



فيلم "محمود التاني"، بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، تامر هجرس، وجنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.



فيلم " محمود الثاني"، يعد التعاون الثالث ما بين كل من أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، أذ قدموا فيلم" "الحريفة"، الذي نجح الحدث الثاني من العمل "،في تحقيق إيرادات مرتفعة في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.



ومؤخرا، نشرت شركة TVision، صورا عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن بها عن انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني"، بحضور أبطال العمل.