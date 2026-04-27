محافظ الإسكندرية الأسبق : الديسكوهات هتقفل 4 الصبح في المواعيد الجديدة

أكد رضا فرحات خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، قرار العودة للمواعيد الطبيعية وإلغاء قرارات الغلق المبكر للمحال العامة.

وقال فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المحال التجارية والمولات باستثناء المطاعم تعمل حتى 11 مساء صيفا والخميس والجمعة تمتد للساعة 12 من منتصف الليل".

وتابع :"المطاعم والكافيهات والبازرات تعمل حتى الواحدة صباحا صيفا والديسكوهات تعمل من 10 الصبح وحتى الرابعة صباحا".

وأكمل رضا فرحات :"هناك إيجابية في موقف الحكومة بالعودة إلى مواعيد العمل الطبيعية والاستماع إلى أصوات القطاعات المتضررة".