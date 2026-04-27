غلق 37 محلًا وتقنين أوضاع 45 آخرين.. تفاصيل حملات التنمية المحلية في القليوبية

في إطار الجولات الميدانية التي يجريها جهاز المتابعة والرقابة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين..

جولات ميدانية بالقليوبية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول نتائج المرور الميداني للجنة المشتركة من أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المحال العامة بالوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في مركزي ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية في حضور رئيسي المركز والمدينة .

جولات تفتيشية

وأشار التقرير، الذي تلقته الدكتورة منال عوض، من الدكتور محمود سامي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، إلى أن المرور الميداني استهدف متابعة أداء المركز التكنولوجي في بنها وكفر شكر و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع المحال العامة .

تقنين أوضاع 45 محال

وأوضح التقرير، أن اللجنة التقت خلال الجولة مع عدد من المواطنين المترديين علي المركز التكنولوجي والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل علي حلها في الإطار القانوني، كما شنت اللجنة حملة مرور ميداني موسعة بمركزي بنها وكفر شكر، أسفرت عن قيام 45 مواطنًا من أصحاب المحلات العامة والتجارية لتقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة ، كما تم غلق وتشميع 37 محلًا لعملها بدون ترخيص وغلق أحد المطاعم لوجود خطورة داهمة، وذلك بناءً على معاينة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ازالة التعديات

وأكد التقرير، أنه تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز ومدينة بنها، إحداهما لمتغير مكاني غير قانوني علي مساحة 350 م٢ والأخرى لمخالفة شروط الترخيص ، ورفع عدد من اشغالات المقاهي والكافيهات لإعادة الانضباط وتيسير الحركة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في نطاق مدينة بنها .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، استمرار المرور الميداني لعدد من قطاعات الوزارة علي مختلف المراكز والأحياء والمدن في جميع المحافظات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي مشكلات تواجههم وتحقيق الانضباط الإداري والوظيفي لجميع العاملين والتصدي لأي تقصير في أداء المهام والتكليفات فيما يخص ملفات عمل المحليات .