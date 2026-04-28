محافظات

جامعة الإسكندرية تستقبل فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أحمد بسيوني

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، فريق زيارة الاعتماد المؤسسي والبرامجي التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار متابعة تطبيق معايير الجودة بكلية التربية للطفولة المبكرة.
 

وتستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام بهدف تقييم مدى استيفاء الكلية لمتطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يعكس التزامها بتطوير منظومة التعليم وتحقيق الجودة الشاملة.

   ضم فريق الزيارة نخبة من خبراء الهيئة، برئاسة الدكتور حامد عمارة، وذلك بحضور الدكتورة لمياء عثمان، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور كمال متولي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، إلى جانب منسقي الزيارة بالكلية.

  وأكد الدكتور أحمد عبد الحكيم خلال اللقاء أن جامعة الإسكندرية تضع ملف الجودة والاعتماد على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للكليات، بما يمكنها من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق معايير التميز المؤسسي.

وأضاف أن الجامعة تعمل على ترسيخ ثقافة الجودة والتقييم المستمر، وتعزيز ممارسات التطوير والتحسين داخل مختلف القطاعات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد خريج مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن دعم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

