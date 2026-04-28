جامعة الإسكندرية تستقبل فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، فريق زيارة الاعتماد المؤسسي والبرامجي التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار متابعة تطبيق معايير الجودة بكلية التربية للطفولة المبكرة.



وتستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام بهدف تقييم مدى استيفاء الكلية لمتطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يعكس التزامها بتطوير منظومة التعليم وتحقيق الجودة الشاملة.

ضم فريق الزيارة نخبة من خبراء الهيئة، برئاسة الدكتور حامد عمارة، وذلك بحضور الدكتورة لمياء عثمان، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور كمال متولي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، إلى جانب منسقي الزيارة بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحكيم خلال اللقاء أن جامعة الإسكندرية تضع ملف الجودة والاعتماد على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للكليات، بما يمكنها من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق معايير التميز المؤسسي.

وأضاف أن الجامعة تعمل على ترسيخ ثقافة الجودة والتقييم المستمر، وتعزيز ممارسات التطوير والتحسين داخل مختلف القطاعات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد خريج مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن دعم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.