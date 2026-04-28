تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟

أكتت وسائل إعلام أردنية صدور تعميم أمني للقبض على المطرب الأردني حسام السيلاوي، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءته لرجال دين وحديثه عن قضايا دينية بطريقة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.



وحسب ما نقلته تقارير محلية، جاء التعميم بعد انتشار مقاطع وتصريحات منسوبة للفنان، اعتُبرت مسيئة لمشاعر دينية ولعدد من الشيوخ، ما دفع جهات رسمية إلى التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة حول طبيعة التهم أو توقيت صدور القرار، إلا أن المصادر أكدت أن القضية قيد المتابعة من الجهات المختصة.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل في الأردن، حيث انقسمت الآراء بين مطالب باتخاذ إجراءات حازمة بحق أي إساءة تمس الدين، وبين دعوات لضرورة التحقق من صحة التصريحات المتداولة قبل إصدار الأحكام.

في السياق ذاته، لم يصدر عن الفنان المعني تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما تستمر الجهات المعنية في متابعة القضية وفق الأطر القانونية المعمول بها في المملكة