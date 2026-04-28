قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟
انسحاب الإمارات من أوبك.. ضربة للتكتل أم مكسب لترامب؟
التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026
فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي
رونالدو أم مبابي؟.. نتائج نارية بعد أول 100 مباراة بقميص ريال مدريد
سعره أكثر 80 ألف جنيه.. تحذير من تشغيلات مغشوشة لأشهر علاج لسرطان الرئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد الانسحاب من أوبك وأوبك بلس.. ماذا يعني ذلك للإمارات وسوق النفط العالمي؟

نوال السيد

في تطور مفاجئ يعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” ومن تحالف “أوبك بلس”، في خطوة وصفت بأنها من أخطر التحولات داخل سوق النفط منذ سنوات. 

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية حادة، خاصة مع استمرار الحرب في المنطقة وتعطل طرق إمدادات الطاقة.

أولاً: نهاية الالتزام الجماعي داخل أوبك بلس

يمثل خروج الإمارات من “أوبك بلس” تراجعاً كبيراً في أحد أهم أطر التنسيق النفطي في العالم، والذي يجمع بين كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا ودول الخليج بهدف ضبط الإنتاج واستقرار الأسعار. وبذلك، تتحرر الإمارات من القيود المرتبطة بحصص الإنتاج الجماعية، ما يمنحها قدرة أكبر على تحديد سياستها النفطية بشكل مستقل.

وبحسب الإعلان الرسمي، فإن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياسة الإنتاج الحالية والمستقبلية، حيث رأت أبوظبي أن أولوياتها الوطنية تتطلب مرونة أكبر في إدارة مواردها النفطية. 

ويعكس هذا التحول رغبة واضحة في زيادة الإنتاج والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الإمارات في تطوير قدراتها الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة.

لكن في المقابل، فإن هذا الانسحاب قد يضعف وحدة “أوبك بلس” التي تعتمد على التوافق بين أعضائها لضبط الأسواق، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية التي أدت بالفعل إلى اضطراب حركة النفط عبر مضيق هرمز وتراجع الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

ثانياً: تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة

على الصعيد الاقتصادي، يمنح خروج الإمارات حرية أكبر في رفع إنتاجها النفطي، ما قد يعزز حصتها في الأسواق العالمية، خاصة في آسيا. وتشير تقديرات سابقة إلى أن التحرر من قيود أوبك قد يتيح للإمارات تحقيق عوائد إضافية كبيرة بفضل استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما كانت تعتبره مقيداً داخل إطار التحالف.

لكن هذا التحول قد يحمل أيضاً مخاطر كبيرة، إذ إن أي زيادة غير منسقة في الإنتاج قد تؤدي إلى ضغط على أسعار النفط العالمية، ما يضر بإيرادات الدول المنتجة ويزيد من تقلبات السوق. كما أن خروج لاعب رئيسي مثل الإمارات قد يدفع دولاً أخرى إلى إعادة تقييم التزاماتها داخل التحالف، ما يهدد استقرار النظام النفطي العالمي الذي ظل قائماً لعقود.

جيوسياسياً، يعكس القرار أيضاً تغيراً في أولويات السياسة الإماراتية، حيث يبدو أن أبوظبي تتجه نحو تعزيز استقلالية قرارها الاقتصادي بعيداً عن الالتزامات الجماعية. هذا قد يفتح الباب أمام إعادة رسم التحالفات داخل منطقة الخليج، خاصة في ظل التباينات المتزايدة حول إدارة الإنتاج النفطي والتعامل مع الضغوط الدولية، خصوصاً من الولايات المتحدة التي طالما انتقدت سياسات خفض الإنتاج.

في الوقت نفسه، يبقى تأثير هذا القرار مرتبطاً بتطورات السوق العالمية، إذ قد تؤدي أي اضطرابات إضافية في الإمدادات – سواء بسبب الحرب أو التوترات في الممرات البحرية – إلى تقليل أثر الانسحاب أو حتى إعادة فرض واقع تعاون غير مباشر بين المنتجين الكبار.

ويمثل انسحاب الإمارات من “أوبك” و“أوبك بلس” تحولاً استراتيجياً يعيد تعريف قواعد لعبة النفط العالمية. وبين مكاسب الاستقلالية وخسائر التنسيق الجماعي، يدخل سوق الطاقة مرحلة جديدة أكثر تقلباً وتعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاقتصادية مع الصراعات الجيوسياسية، في وقت لا يزال فيه العالم يعتمد بشكل كبير على استقرار إمدادات النفط.

أوبك أوبك بلس الإمارات النفط النفط العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

ترشيحاتنا

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

بالصور

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد