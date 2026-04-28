جيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لـ 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم /الثلاثاء/ أمرا بإخلاء 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بما يشمل منطقة جنوب نهر الليطاني، محذراً بعزمه استهداف مواقع تابعة لحزب الله..

ووجه أدرعي في منشور وُزع على سكان المنطقة- ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنذاره إلى سكان لبنان المتواجدين في القرى والبلدات الغندورية وبرج قلاويه وقلويه والصوانة والجميجمة وصفد البطيخ وبرعشيت وشقرا وعيتا الجبل وتبنين والسلطانية وبير السناسل ودونين وخربة سلم وسلع ودير كيفا.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال:" أي شخص بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يُعرّض حياته للخطر.