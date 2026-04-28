الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي : يمكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام

القسم الخارجي

نقلت وكالة بلومبرج عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قوله إن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية قد تكون ممكنة دون الحاجة إلى إزالة جميع الألغام البحرية المنتشرة فيه، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.


وأوضح رايت، في تصريحات نقلتها الوكالة، أن العمليات البحرية الحديثة وتقنيات تأمين الممرات الملاحية تتيح إنشاء ممرات آمنة للسفن حتى في حال وجود تهديدات متبقية، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في ضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية وتقليل الاضطرابات في الأسواق.


ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله محوراً رئيسياً في أي توترات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة.


وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعطل الملاحة في المنطقة نتيجة التوترات الإقليمية، حيث تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها على تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة حركة السفن التجارية وناقلات النفط.


ويرى مراقبون أن أي تحرك لإعادة فتح المضيق—  بشكل جزئي—قد يسهم في تهدئة الأسواق العالمية التي شهدت تقلبات حادة بفعل المخاطر الجيوسياسية، في حين تبقى التحديات الأمنية قائمة، خصوصاً في ظل احتمالات تجدد التهديدات أو توسع نطاقها.

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير : بقالنا شهور بنشتغل لخروج الحدث بهذه الصورة | خاص

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

