الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تنبيه للمسافرين.. الشبورة والرياح تسيطران على طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الفقية على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 30 16

6 أكتوبر 30 17

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 29 16

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 23 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 30 16

نخل 30 13

كاترين 20 09

الطور 32 20

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 31 20

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 24 15

السلوم 26 14

سيوة 29 16

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 21

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 30 21

أبرق 31 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 28 23

الفيوم 30 16

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 32 15

سوهاج 33 17

قنا 33 19

الأقصر 34 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 35 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 37 23

المدينة المنورة 34 21

الرياض 36 22

المنامة 31 25

أبوظبي 39 26

الدوحة 36 28

الكويت 34 23

دمشق 25 13

بيروت 22 18

عمان 23 10

القدس 22 10

غزة 23 15

بغداد 28 17

مسقط 36 32

صنعاء 26 13

الخرطوم 37 23

طرابلس 27 19

تونس 26 16

الجزائر 21 16

الرباط 21 15

نواكشوط 25 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 06

إسطنبول 19 08

إسلام آباد 32 20

نيودلهي 39 26

جاكرتا 32 24

بكين 24 09

كوالالمبور 34 26

طوكيو 21 14

أثينا 24 11

روما 26 11

باريس 23 12

مدريد 21 11

برلين 16 03

لندن 17 09

مونتريال 19 09

موسكو 04 -01

نيويورك 17 09

واشنطن 18 10

أديس أبابا 24 14

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
الايرفراير
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
