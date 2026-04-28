وزير الاتصالات يفتتح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن رئيس مجلس الوزراء؛ أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة طلبات مصر- تطبيق الاحتياجات اليومية - وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

ويقع مركز التوزيع الجديد، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة "حسن علام للمرافق"، داخل مجمع "يانمو إيست" اللوجستي على طريق القاهرة–السويس، على مساحة تُقدر بنحو 27,000 متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا. ويخدم المركز حاليًا 100% من شبكة "طلبات مارت" في مصر عبر 12 مدينة، مع خطط للتوسع لتشمل 17 مدينة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توسع شركة «طلبات» في استثماراتها من خلال إنشاء هذا المركز اللوجستي، الذي يعتمد على التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري ومقوماته الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية؛ مضيفا أن التطور الملحوظ الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في مصر وتنامي خدمات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ومختلف المنصات الرقمية وتطبيقات المحمول خلال السنوات الأخيرة يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التوسع في أعمالها داخل السوق المصري، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وأضاف أن اعتماد الشركة على مركز للتكنولوجيا والخدمات المشتركة في مصر يعكس الثقة في قدرات الكوادر المصرية على تقديم خدمات عالية القيمة، سواء من خلال المساهمة في تطوير تطبيق الشركة أوتقديم خدمات دعم العملاء لأسواق الشركة المختلفة انطلاقًا من مصر.

ويعتمد المركز على أنظمة تشغيل متكاملة تعمل بشكل لحظي، تربط بين إدارة المخزون والمتاجر وعمليات الإمداد، بما يضمن كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات. كما يتم استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مطورة داخليًا للتنبؤ بالطلب، وتحسين توزيع المخزون، وأتمتة عمليات الإمداد، مما يعزز دقة العمليات وكفاءتها وسرعة الاستجابة، إلى جانب تقليل الفاقد عبر الشبكة.

 دعم قطاع التجارة السريعة

ويسهم المركز في دعم قطاع التجارة السريعة "الجيل التالي من التجارة الإلكترونية" في السوق المصري. وقد تم تصميم هذا المركز اعتمادًا على التكنولوجيا كعنصر أساسي في بنيته التشغيلية، بما يواكب متطلبات التوسع المستقبلي، حيث تتيح الحلول التقنية المتقدمة زيادة كفاءة وتحسين إدارة المساحات التشغيلية. ويسهم ذلك في استيعاب نحو 75 ألف موقع تخزين حاليًا، مع إمكانية مضاعفة السعة ضمن نفس المساحة دون الحاجة إلى أي توسع إضافي، الأمر الذي يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويدعم نمو خدمات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.

ومن جانبه؛ قال تون جيسلز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: “يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لنا في مصر وعلى مستوى المنطقة، حيث يتيح لنا تشغيل عملياتنا بدرجة أعلى من الاعتمادية، وتحسين توافر المنتجات للعملاء، ودعم شركائنا على نطاق أوسع. ومع النمو المتسارع لقطاع التجارة السريعة، تمثل هذه البنية التحتية الأساس الذي يمكننا من التوسع بشكل مستدام وأكثر كفاءة.”

وقال المهندس محمد سكينة المدير العام الإقليمي لطلبات مارت، قائلًا: " يمثل مركز التوزيع هذا ركيزة أساسية لدعم عمليات طلبات مارت في مصر. ويأتي استثمارنا في التكنولوجيا المتقدمة في إطار التزامنا المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة أسرع وأكثر موثوقية للعملاء. ولا يقتصر دور هذا المركز على كونه منشأة تخزين، بل يُعد بنية تحتية ذكية تُسهم في إعادة تشكيل قطاع التجارة السريعة في مصر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.”

ويوفر هذا المركز البنية التحتية الأساسية اللازمة لدعم المنتجين المحليين والموردين والتجار، بما يسهم في تمكينهم من النمو والتوسع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من حيث سهولة الوصول والأسعار التنافسية.

