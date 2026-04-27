وزير الاتصالات: توظيف التقنيات الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس طه خليفة المدير العام لشركة إنتل Intel في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التكنولوجية ، وبناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وخلال اللقاء، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمام الوزارة بتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لإعداد كوادر مؤهلة تدعم التوسع في تطبيقاته بمختلف قطاعات الدولة، في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على أحدث التكنولوجيات لتقديم خدمات متطورة للمواطنين.

وأشار هندي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لتحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مضيفًا أن مواكبة التطورات العالمية تمثل ضرورة لتعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا، مؤكدًا أن تعزيز الأمن السيبراني، وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار الرقمي، تمثل ركائز أساسية لدفع التحول الرقمي.

ومن جانبه؛ أعرب المهندس/ طه خليفة المدير العام لشركة إنتل Intel في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات الرقمية، لا سيما في التخصصات التي تتميز فيها الشركة، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لصقل مهارات الكوادر في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال البنية التحتية.

هذا وقد استعرض الاجتماع جهود مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة في بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي تلبي احتياجات المجتمع وترتكز على النموذج اللغوي المصري الضخم "كرنك" الذي يستند إلى الثقافة العربية والهوية المصرية، إلى جانب تعاون المركز المستمر مع الجامعات لدعم البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيات البازغة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

كما تم الاتفاق على البدء في إعداد مذكرة تفاهم تُشكل إطارًا عامًا للتعاون بين الوزارة والشركة في عدد من المجالات، من أبرزها تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات الرقمية تستهدف العاملين في الجهاز الاداري بالدولة والقيادات التنفيذية، إلى جانب دعم المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل مبادرة «الرواد الرقميون».

كذلك تم بحث إمكانية عقد ورش عمل تقنية وجلسات متخصصة حول أحدث التوجهات العالمية في التكنولوجيا، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبرات شركة «إنتل» في هذه المجالات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الجهات التدريبية والتطبيقية التابعة للوزارة.

حضر الاجتماع الدكتورة / هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، و المهندس/ سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة/ إنجي عباس رئيس تطوير الأعمال بشركة إنتل Intel في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات