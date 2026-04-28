وزير الاتصالات: افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة يعكس الثقة العالمية في السوق المصرى

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إنشاء أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في المنطقة يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري ومقوماته الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأوضح الوزير أن المركز، الذي يعتمد على أحدث تطبيقات التكنولوجيا ونماذج الذكاء الاصطناعي في إدارة المخزون والتنبؤ بالطلب وأتمتة عمليات الإمداد، يجسد التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في مصر، والذي أسهم في جذب الاستثمارات العالمية وتحفيز الشركات على التوسع في أعمالها محليًا.

وأشار إلى أن اعتماد شركة «طلبات» على مركز للتكنولوجيا والخدمات المشتركة في مصر يؤكد كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على تقديم خدمات عالية القيمة، سواء في تطوير التطبيقات أو دعم الأسواق الإقليمية.

ويقام المركز على مساحة 27 ألف متر مربع بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا، بما يدعم نمو قطاع التجارة السريعة، ويمكن الموردين المحليين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار.