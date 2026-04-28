الرئيس السيسي من موقع محطة الأهرامات: نسابق الزمن لتطوير منظومة النقل الذكي.. فيديو وصور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير أخبار البلد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمحافظة الجيزة، في إطار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث كان في استقباله فور الوصول لموقع المشروع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبحضور فوميو ايواي سفير اليابان بالقاهرة، وايبيساوا يو الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بمصر، وممثلي الشركات المصرية المُنفذة للمشروع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل جولته بتفقد أعمال ماكينة حفر الأنفاق، ثم استمع إلى شرحٍ من الدكتور طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق حول مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق ومشروع محطة الأهرامات التي تقع ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع، والمقرر افتتاحها في النصف الأول من عام 2028، حيث أشار الدكتور طارق الجويلي إلى أن الخط الرابع يُعتبر هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أنه يُقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، مُنوهاً إلى أنه من المُتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يومياً، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي قام عقب تفقد ماكينة حفر الأنفاق، بالضغط على زر التشغيل إيذاناً باستكمال الحفر، ليُشاهد سيادته ماكينة الحفر عقب انتهائها من حفر الجزء الأخير للنفق، بين محطتي "حدائق الأشجار" و"الأهرامات" بطول ٦،٣٥ كيلومتر، ثم تفقد الرئيس جزء من النفق المُمهد. كما استمع السيد الرئيس إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن مراحل تجهيز النفق من تركيبات الألواح الخراسانية والقضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والتوصيلات الكهربائية، وتطورات تنفيذ الخط الرابع من مترو الانفاق، فضلاً عن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لانشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بالمُتابعة المُستمرة للأعمال الإنشائية لمشروع مترو أنفاق القاهرة، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الأولى بالخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكداً ضرورة سرعة الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، والأطر الزمنية للتنفيذ، مشدداً على أهمية ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بشبكة النقل الجماعي الصديقة للبيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير : بقالنا شهور بنشتغل لخروج الحدث بهذه الصورة | خاص

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

