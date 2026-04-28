مفيدة شيحة : الملك لير عرض متجدد .. ويحيى الفخراني يؤكد أن الفن لسه بخير

علّقت الإعلامية مفيدة شيحة، على العرض المسرحي «الملك لير»، مؤكدة أنه يُعد عملًا قويًا ومميزًا للفنان يحيى الفخراني.

وأضافت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار وان»، مساء اليوم الثلاثاء، أن العرض يستحق المشاهدة، ويمثل فرصة لا تُعوّض، مشيرة إلى أنها استمتعت به بشكل كبير.

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، أن «الملك لير» عرض يتجدد باستمرار، ويحمل شغفًا لا ينتهي، مؤكدة أن وجود يحيى الفخراني على خشبة المسرح بهذا الأداء يعكس أن الفن ما زال بخير.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن سر تميز العرض يكمن في إخلاص يحيى الفخراني لما يقدمه، وحرصه على تقديم عمل فني حقيقي، مؤكدة أنه يمثل حالة فنية متجددة تحافظ على الصدق الفني والذوق الرفيع.