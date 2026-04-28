بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين .. منظمة خريجي الأزهر تحتفي ببراعم القرآن الكريم | صور
أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟.. دار الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة
باكستان تكشف شرط إيران على الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز
فضل صلاة العصر في وقتها.. 6 أسباب تجعلك لا تؤخرها بعد اليوم
ليلى علوي بنت في العشرين | ظهور مبهر لأيقونة سمع هُس .. شاهد
نائب رئيس الوزراء يتابع تأمين «الدولار» لمستلزمات الإنتاج واستقرار سلاسل الإمداد
وزير الصحة : أهمية الالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي في جميع المنشآت الطبية
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رماهم في الملاحات | قرار قضائي بشأن قاتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية
تنبيه للمسافرين.. الشبورة والرياح تسيطران على طقس الساعات المقبلة
جوتيريش: بإمكاننا تغيير الوضع الراهن بإفريقيا من خلال الاستثمار في حلول متكاملة
تزودوا بالمؤن .. رعب في اسرائيل من رسائل غامضة

تلقّى آلاف الإسرائيليين خلال الساعات الأخيرة رسائل نصية عبر تطبيق “واتساب” تضمنت عبارات تهديد وتحذير، في واقعة وُصفت بأنها تصعيد جديد في نطاق الحرب السيبرانية، وفق ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.


وذكرت الصحيفة أن الرسائل لم تصدر عن جهة رسمية معروفة، بل جرى إرسالها من أرقام عشوائية وحسابات غير موثقة، ما أثار شبهات واسعة بشأن تعرض مستخدمين لهجوم منظم يستهدف إثارة الذعر.


وبحسب التقرير، كُتبت الرسائل باللغة الإنجليزية، وظهرت وكأنها صادرة عن حسابات أعمال موثوقة، إلا أن التحليل الأولي يشير إلى أنها إما حسابات مخترقة أو حسابات وهمية تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، في إطار أساليب متطورة للتحايل الرقمي.

وأوضحت الصحيفة أن المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل بدأت بفحص مصدر هذه الرسائل وطبيعتها، في ظل ترجيحات تربط هذا النشاط بأساليب حرب نفسية إلكترونية تُستخدم إلى جانب الهجمات السيبرانية التقليدية، وهو نمط سبق أن نُسب إلى مجموعات قرصنة نشطة في المنطقة.

وتضمنت بعض الرسائل محتوى ذا طابع سياسي وعسكري مباشر، شمل تحذيرات شديدة اللهجة للسكان، وإشارات إلى تصعيد محتمل، ما عزز المخاوف من استخدام هذا النوع من الرسائل كأداة لبث الذعر داخل المجتمع المستهدف.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن مجموعة قرصنة تُعرف باسم “حنظلة” أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن عمليات اختراق استهدفت مؤسسات وبنى تحتية داخل إسرائيل، مؤكدة امتلاكها قدرات سيبرانية متقدمة، فيما نُسب إليها نشر بيانات عسكرية تخص قوات أمريكية في منطقة الخليج، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.

وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض المجموعات تستخدم تطبيقات المراسلة المشفرة، وعلى رأسها “واتساب”، كوسيلة مباشرة للوصول إلى المستخدمين، متجاوزة أنظمة فلترة الرسائل المزعجة، وهو ما يجعلها أداة فعالة في تنفيذ حملات تأثير نفسي تستهدف الأفراد بشكل مباشر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحذيرات من توسع نطاق الهجمات السيبرانية المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، وتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة موازية للصراع التقليدي، تجمع بين الاختراقات التقنية وحملات التأثير النفسي.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

جانب من الجولة

رئيس مياه الجيزة يزور مصنع المحركات بالعربية للتصنيع لتعزيز التعاون

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة: توسع لوجستي كبير يرسّخ مكانة مصر كمركز للتجارة السريعة

وزراء الاستثمار والصناعة

محمد فريد : استثمارات الاقتصاد الرقمي تعزز مصر مركزا إقليميا رائدا في التجارة الحديثة

بالصور

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير : بقالنا شهور بنشتغل لخروج الحدث بهذه الصورة | خاص

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

