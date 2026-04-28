الإمارات تؤكد التزامها باستقرار أسواق الطاقة .. أدنوك: قرار سيادي يعكس استراتيجية طويلة الأجل

أكد الدكتور سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أن قرار دولة الإمارات الأخير في قطاع الطاقة يأتي في إطار توجه سيادي يستند إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تحقيق التوازن بين القدرة الإنتاجية الفعلية للدولة ومصالحها الوطنية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.



وأوضح المسؤول الاماراتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام اقتصادية دولية، أن الإمارات تبني سياساتها في مجال الطاقة على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار تطورات الطلب العالمي، مشيراً إلى أن القرار يعكس نهجاً مدروساً يراعي التغيرات في سوق النفط والغاز، ويعزز من موثوقية الدولة كمصدر رئيسي للطاقة.



وأضاف أن «أدنوك» مستمرة في أداء دورها كمورد مسؤول وموثوق، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة على مستوى العالم، في ظل التحديات الجيوسياسية وتقلبات السوق.

وأكد أن الشركة تحافظ على التزامها الراسخ تجاه شركائها الدوليين، سواء في مجالات الإنتاج أو الاستثمار أو سلاسل الإمداد.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب، نتيجة عوامل متعددة تشمل التوترات الإقليمية، وسياسات الإنتاج داخل تحالف أوبك+، إلى جانب التحولات المتسارعة نحو الطاقة النظيفة.



ويُنظر إلى الإمارات باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمي، حيث تسعى من خلال «أدنوك» إلى تحقيق توازن بين تعزيز قدراتها الإنتاجية والاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ويواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.