الصندوق العربي للمعونة الفنية يعزز القدرات الطبية في أوغندا ببرامج متخصصة

شارك السفير محمد صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، في مراسم افتتاح البرنامج التدريبي الطبي المتخصص بأمراض القلب في معهد القلب الأوغندي بالعاصمة كمبالا.

جاء ذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية (الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية) لدعم القطاع الصحي بالدول الإفريقية.

ينفذ البرنامج في الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2026، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، وجمعية أصدقاء من القلب للقلب، ومنظمة روتاري.

وتضمن البرنامج تنفيذ ست دورات مكثفة في مجال أمراض القلب استهدفت أطباء القلب وأطقم التمريض بالمعهد الأوغندي، وقام خبراء الصندوق بإجراء عدد من عمليات قسطرة القلب للحالات الحرجة للمرضى كبار السن، لربط التدريب النظري بالتطبيق العملي.

وشمل النشاط إجراء (10) عمليات قسطرة قلب للأطفال من الحالات الحرجة، مع توفير القساطر والدعامات اللازمة، مما أسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المرضى.

وشهدت فعاليات مراسم الافتتاح حضور عدد من المسؤولين الأوغنديين في مجال الطب وممثلي منظمة روتاري الذين أثنوا على تنظيم هذا النشاط وأشادوا بخبرات الأطباء المشاركين، معربين عن تقديرهم لهذا التعاون وتطلعهم لاستمراره.

وفي ختام الجلسة قام شركاء الصندوق بتسليم عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بقسطرة القلب لمدير معهد القلب الأوغندي، وتم تبادل الدروع التذكارية وشهادات التقدير تعبيرا عن الامتنان لهذا التعاون المثمر.

يأتي هذا النشاط امتداداً للجهود المستمرة للصندوق في دعم التنمية الصحية وبناء القدرات في عدد من الدول الإفريقية، من بينها رواندا وتنزانيا.