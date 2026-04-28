قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس الوزراء يتابع تأمين «الدولار» لمستلزمات الإنتاج واستقرار سلاسل الإمداد
وزير الصحة : أهمية الالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي في جميع المنشآت الطبية
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رماهم في الملاحات | قرار قضائي بشأن قاتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية
تنبيه للمسافرين.. الشبورة والرياح تسيطران على طقس الساعات المقبلة
جوتيريش: بإمكاننا تغيير الوضع الراهن بإفريقيا من خلال الاستثمار في حلول متكاملة
تزودوا بالمؤن .. رعب في اسرائيل من رسائل غامضة
وزير الاتصالات يفتتح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الإمارات تعلن الخروج من منظمة "أوبك" و "أوبك +" اعتبارا من أول مايو
يلامس 53 جنيهًا .. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالبنوك
ملايين مقابل الحظ الجيد.. كم بلغ سعر أغلى سمكة تونة في العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصندوق العربي للمعونة الفنية يعزز القدرات الطبية في أوغندا ببرامج متخصصة

الصندوق العربي للمعونة الفنية يعزز القدرات الطبية في أوغندا
الصندوق العربي للمعونة الفنية يعزز القدرات الطبية في أوغندا
الديب أبوعلي

شارك السفير محمد صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، في مراسم افتتاح البرنامج التدريبي الطبي المتخصص بأمراض القلب في معهد القلب الأوغندي بالعاصمة كمبالا.

جاء ذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية (الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية) لدعم القطاع الصحي بالدول الإفريقية.

ينفذ البرنامج في الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2026، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، وجمعية أصدقاء من القلب للقلب، ومنظمة روتاري.

وتضمن البرنامج تنفيذ ست دورات مكثفة في مجال أمراض القلب استهدفت أطباء القلب وأطقم التمريض بالمعهد الأوغندي، وقام خبراء الصندوق بإجراء عدد من عمليات قسطرة القلب للحالات الحرجة للمرضى كبار السن، لربط التدريب النظري بالتطبيق العملي.

وشمل النشاط إجراء (10) عمليات قسطرة قلب للأطفال من الحالات الحرجة، مع توفير القساطر والدعامات اللازمة، مما أسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المرضى.

وشهدت فعاليات مراسم الافتتاح حضور عدد من المسؤولين الأوغنديين في مجال الطب وممثلي منظمة روتاري الذين أثنوا على تنظيم هذا النشاط وأشادوا بخبرات الأطباء المشاركين، معربين عن تقديرهم لهذا التعاون وتطلعهم لاستمراره.

وفي ختام الجلسة قام شركاء الصندوق بتسليم عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بقسطرة القلب لمدير معهد القلب الأوغندي، وتم تبادل الدروع التذكارية وشهادات التقدير تعبيرا عن الامتنان لهذا التعاون المثمر.

يأتي هذا النشاط امتداداً للجهود المستمرة للصندوق في دعم التنمية الصحية وبناء القدرات في عدد من الدول الإفريقية، من بينها رواندا وتنزانيا.

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد