تحضيرات مكثفة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس في عمان

عقد اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء الموافق 28 /4 /2026، بمقر الأمانة العامة، وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، والمزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 22-23 /6 /2026.

وترأس الاجتماع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة (الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس)، فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وخلال الاجتماع، تم اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، إلى جانب مناقشة الإعلان المقرر اعتماده عن ذلك الاجتماع.