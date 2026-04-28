أمير قطر: القمة الخليجية التشاورية تجسد الموقف الموحد تجاه الأوضاع الراهنة

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن القمة الخليجية التشاورية، التي عقدت اليوم الثلاثاء في جدة، تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة.

وأضاف الشيخ تميم - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن القمة الخليجية التشاورية تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور؛ بما يعزز الدور الفاعل لدول المجلس في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار.