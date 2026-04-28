معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع

انتشرت منشورات عبر السوشيال ميديا عن مرض السرطان وكيفية التعامل معه وعلاجه ما بين معلومات مغلوطة وشائعات ليس لها أساس من الصحة.

“ السرطان مش خرافة… وعلاجه مش وصفة !”

وفي هذا الإطار والسياق أكد المعهد القومي للأورام إنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت مفاهيم خطيرة تقول إن الأعشاب من الممكن أن تعالج السرطان.

كما انتشرت معلومات أخرى تفيد بأن منع أكلات مفيدة يساعد في الشفاء ، وكذلك الأنظمة الغذائية القاسية تغني عن العلاج

الحقيقة العلمية:

وأكد المعهد القومي الأورام ، إن الأكل الصحي يدعم الجسم ، لكنه ليس بديل للعلاج.

وأشار المعهد إلي أن علاج السرطان يكون بخطة طبية متكاملة (دوائي – جراحي – إشعاعي – مناعي)و كل حالة لها خطة علاجية خاصة بها تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وأوضح المعهد القومي للأورام أن تأخير العلاج الصحيح بسبب معلومات غير دقيقة ممكن يقلل فرص الشفاء.