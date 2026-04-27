مفاجأة مهمة .. زيت غير متوقع يعالج سرطان الثدي ويحمى منه

يعد سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة التي تهدد النساء وتسبب لهن العديد من المضاعفات الصحية والنفسية لذا من المهم معرفة الطرق التي تساعد في الحد منه.

ووفقا لموقع draxe أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الخلوية أن مركب التورميرون العطري الموجود في زيت الكركم الأساسي يثبط النشاط الإنزيمي غير المرغوب فيه وتعبير إنزيمي MMP-9 وCOX-2 في خلايا سرطان الثدي البشري كما يثبط التورميرون بشكل ملحوظ غزو الخلايا السرطانية، وهجرتها، وتكوين المستعمرات فيها، بفعل مادة TPA.

إن اكتشاف مكونات زيت الكركم العطري يمكن أن يثبط قدرات TPA لأن TPA محفز قوي للأورام هو اكتشاف بالغ الأهمية.

علاوة على ذلك، وجدت دراسة عشوائية مضبوطة أجريت عام 2025 على النساء المصابات بسرطان الثدي المتقدم موضعياً أو النقيلي أن إضافة الكركمين عن طريق الفم (جرام واحد يومياً مع البيبيرين لتعزيز الامتصاص) إلى العلاج الكيميائي القياسي زادت بشكل كبير من معدلات استجابة الورم الموضوعية وحسنت من البقاء على قيد الحياة الخالي من التقدم ومقاييس جودة الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي وحده.

هذا ليس كل شيء فقد بحثت تجربة سريرية أخرى (دراسة نافذة) التأثيرات البيولوجية للكركمين الذي يتم تناوله عن طريق الفم لمرضى سرطان الثدي قبل الجراحة، وتقييم التغيرات في علامات تكاثر الخلايا وموت الخلايا المبرمج داخل الأورام الأولية، مما يساعد على توضيح كيف يمكن لمركبات الكركم أن تؤثر على بيولوجيا الورم لدى البشر.

تشير هذه الدراسات البشرية إلى أن المكونات النشطة بيولوجيًا للكركم التي يتم تقديمها في تركيبات متاحة بيولوجيًا قد تساعد في تعزيز العلاج التقليدي والتأثير على سلوك الورم في سرطان الثدي، على الرغم من أن الأدلة المعزولة على زيت الكركم وحده لم يتم إثباتها بعد.