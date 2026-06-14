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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لـ 23 يونيو.. تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير أوراق شركة

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير أوراق تخص شركة بقصد الاستيلاء منها على مبالغ مالية تجاوزت الربع مليون جنيه بدائرة قسم شرطة البساتين لجلسة 23 يونيو الجاري.  

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حمدي ر.، موظف قام بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهي أوراق تخص الشركة التي يعمل بها بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية منها بغير وجه حق، كما أن المتهم نجح بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزوير المستندات بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فقام المجهول بإثباتها خلافا للحقيقة، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت الربع مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

وكانت مباحث قسم شرطة البساتين تلقت بلاغا من الشؤون القانونية لإحدى الشركات تفيد باكتشافها وقائع تزوير واختلاس مبالغ مالية منها.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وباجراء التحريات تبين أن موظفا بالشركة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على عدد من المستندات المزورة وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل تزوير قسم شرطة البساتين

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