تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات بملابس خادشة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تجديد حبس صانعة محتوى 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها على الإنترنت.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها على الإنترنت.

رصدت إدارة حماية الآداب بقطاع أمن الجيزة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول (بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامىي).

بمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.