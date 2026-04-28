سعره أكثر 80 ألف جنيه.. تحذير من تشغيلات مغشوشة لأشهر علاج لسرطان الرئة

في إطار منشوراتها الدورية حذرت هيئة الدواء المصرية في مشهور لها حمل رقم 35 لعام 2026 من تشغيلات لأشهر دواء لعلاج سرطان الرئة .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء يحمل اسم (Keytruda injection 100 mg \ 4 ml (25mg/ml)) رقم التشغيلة 20491S

واكدت هيئة الدواء أن التحذير طبقا لإفادة ادارة التفتيش علي المستحضرات الحيوية حول وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور.

وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر

وشددت هيئة الدواء المصرية علي ضرورة وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر مجهول المصدر، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء الاتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص

بالهيئة.

وقالت هيئة الدواء أن هذا التحذير خاص بالتشغيلات المذكورة.