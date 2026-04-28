اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق

لجأ شاب إلى حيلة لإخفاء استيلائه على مبلغ مالي حيث ادعى تعرضه للسرقة أعلى دائري الوراق عقب استيقاف سيارة نجدة له وتفتيشه من شخصين يرتديان ملابس شرطة ليتبين كذب روايته واستيلاءه على المال لمروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من مواطن بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أعلى الطرق الدائري بدائرة القسم وزعم مقدم البلاغ أنه أثناء عودته من سوق العبور عقب تسليم بضاعة "فاكهة" وتحصيل قيمتها المالية، فوجئ باستيقافه من قبل مستقلي سيارة نجدة يرتديان ملابس شرطية، حيث قاما بفحص التراخيص وتفتيش السيارة، ثم انصرفا، ليكتشف لاحقًا سرقة المبلغ المالي.

بإجراء التحريات اللازمة و تتبع خط سير مقدم البلاغ وفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تبين عدم صحة الواقعة، وبمناقشة المبلغ وتضييق الخناق عليه، أقر باختلاق الواقعة واستيلائه على المبلغ المالي لنفسه نتيجة مروره بضائقة مالية وخشية فقدان عمله.

وبإرشاده، تم ضبط جزء من المبلغ، فيما أقر بإنفاق باقيه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.