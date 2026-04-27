وفاة 3 وإصابة 10 أشخاص..سيارة تطيح بالمواطنين أعلى دائري الوراق

شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادثا مروعا حيث أطاحت سيارة بمواطنين متوقفين على جانب الطريق ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى دائري الوراق وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه خلال سير سيارة اقتحمت بشكل مفاجئ المواطنين المتوقفين على جانب الطريق في طلعة الطريق الدائري بالوراق المتجه إلى الهرم حيث اختلت عجلة القيادة فجأة بيد سائقها وانقلبت وأطاحت بالضحايا .

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهم أروى.ح من منطقة وراق الحضر ونورا. أ من أوسيم، تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيي الوراق المركزي وإمبابة العام والتحفظ على السائق مصابًا في حالة حرجة بالمستشفى.

، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.