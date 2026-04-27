عدم اختصاص جنح العجوزة بنظر اتهام عمرو أديب بسب مرتضي منصور

قررت محكمة جنح العجوزة عدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بالسب والقذف والتشهير بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مع إحالة أوراق القضية إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على المحكمة المختصة.



صدر القرار خلال جلسة نظر الدعوى، على خلفية الاتهامات المنسوبة للإعلامي بشأن الإساءة إلى مرتضى منصور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث انتهت المحكمة إلى عدم ولايتها بنظر القضية.



ومن المنتظر أن تتولى جهات التحقيق تحديد المحكمة المختصة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل في الاتهامات.

وكان مرتضى منصور قد تقدم في وقت سابق ببلاغ يتهم فيه عمرو أديب بالسب والقذف والتشهير، حيث باشرت الجهات المختصة فحص البلاغ، قبل أن تقرر إحالته إلى المحاكمة عقب ثبوت جدية الاتهامات.