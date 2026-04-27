حريق في 4 محلات بإمبابة

اندلع حريق داخل 4 محلات بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون خسائر بشرية.



تلقى رجال الأمن بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عدد من المحلات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب داخل أحد المحلات، وامتد إلى 3 محلات مجاورة داخل باكية واحدة، نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى تفحم محتوياتها.



ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى عقارات مجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.