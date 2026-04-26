زيت على البوتاجاز.. السيطرة على حريق داخل فيلا في أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل فيلا بمدينة ٦ أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث مدعومة بسيارات الإطفاء.



وبالفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مطبخ الفيلا نتيجة ترك زيت على موقد مشتعل، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها داخل المطبخ، وأسفر ذلك عن احتراقه بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء الفيلا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات