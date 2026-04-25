السيطرة على حريق في ورشة بالمنطقة الحرفية بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على حريق اندلع داخل ورشة حرفية لتصنيع البلاط والأرضيات بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة، دون وقوع إصابات.

إخماد الحريق دون إصابات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل ورشة حرفية بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة.

انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الورش والمنشآت المجاورة داخل المنطقة الحرفية.

وتبين من الفحص الأولي نشوب الحريق داخل ورشة تصنيع بلاط وأرضيات، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتواصل الجهات المختصة حصر التلفيات الناتجة عن الحريق داخل الورشة، للوقوف على حجم الخسائر المادية التي خلفتها النيران.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسباب اندلاعه وملابساته.

وتستكمل الجهات المعنية إجراءات الفحص الفني لموقع الحريق، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل حول سبب الحريق وحجم التلفيات.