قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشتا مخلصش .. الأمطار تضرب محافظة الإسكندرية
إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. وهذه عقوبة الجريمة
عدم اختصاص جنح العجوزة بنظر اتهام عمرو أديب بسب مرتضي منصور
تخفيضات على الأدوية والخدمات الطبية.. تحرك عاجل لدعم أصحاب المعاشات
جهات غير معلومة تسيطر على سفينة شحن بسواحل الصومال
أدت لضحايا منهم وزير الدفاع..مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي
إصابات وغيابات وسيدة علي الـ var.. أبرز 13 معلومة عن مباراة الأهلي وبيراميدز
تحذير رسمي.. القومي للأورام يكشف عن علاجات وهمية للسرطان تسبب الموت
جرين شرم.. مشروع يحويل شرم الشيخ لـ أكبر مدينة خضراء في مصر| فيديو
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. وصلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي اليوم
بعد ما وصل 50 جنيه.. انخفاض سعر كيلو الطماطم 20 جنيه بعد زيادة المعروض
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية لنهاية الأسبوع.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها

محكمة
إبراهيم الهواري

تنظر محكمة جنايات بنها اليوم، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين، في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في ميت عاصم بمركز بنها في القليوبية.

قرار الإحالة 

وجاء في أمر الإحالة أن جهات التحقيق أمرت بإحالة 6 متهمين لأنهم في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرئي ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ثياب الخزي والعار-ملابس نسائية- طعنا في رجولته وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أسلحة بيضاء وأدوات.


وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، وحملوه إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.


كما هتك المتهمون عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحا أبيض في وجهه، وقيده آخرون وجردوه من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه، واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء “سنجة” وأدوات، محدثين إصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجا تجاوز 20 يوما.


كما دخل المتهمون بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه وذويه بالقوة، قاصدين ارتكاب الجرائم المبينة حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاحا.


واعتدى المتهمون على حرمة الحياة الخاصة، بتصوير المجنى عليه في مكان خاص دون رضاه، باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشروا الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكا صريحا للخصوصية والقيم الأسرية، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء “سنجة” دون ترخيص، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

القليوبية محافظة القليوبية جنايات بنها بنها محكمة جنايات بنها

