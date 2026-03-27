طار في الهوا | انحشار أتوبيس ركاب بين دائري بشتيل وعقار بجانب الطريق .. صور

سقط منذ قليل أتوبيس من نزلة كوبري أحمد عرابي على الطريق الدائري في بشتيل ليصطدم بعقار مجاور للكوبري ويظل معلقا في الهواء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث أعلى دائري بشتيل، هرعت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ مدعمة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري بعدما تبين انحشار أتوبيس بين كوبري الدائري وعقار ملاصق.

وأشارت التحريات إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق ما أدى لانحرافه عن الطريق وسقوطه من أعلى الكوبري ولضيق المسافة اصطدم بعقار وظل معلقا في الهواء.

نجحت قوات الإنقاذ البري في إخراج الركاب جميعا بسلام دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتجرى الآن محاولات رفع السيارة بأوناش المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.