قرار بشأن المتهم ببتر كف طليق شقيقته بسبب الرؤية في بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على سائق بسلاح أبيض وإصابته ببتر في كف يده اليسرى ببولاق الدكرور، على خلفية خلافات أسرية تتعلق برؤية الأبناء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث نشبت مشاجرة بين سائق وعامل، شقيق طليقة المجني عليه، بسبب خلافات على رؤية الأطفال.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المشادة الكلامية تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة السائق بقطع كامل في كف يده اليسرى، قبل أن يفر المتهم هاربًا من مكان الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم وطلب تحريات المباحث لاستكمال فحص ملابسات الحادث.