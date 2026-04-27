بسبب الرؤية .. بتر كف عامل بسلاح شقيق طليقته ببولاق الدكرور

أصيب سائق بإصابة بالغة تمثلت في بتر كامل بكف يده اليسرى إثر تعدٍ بسلاح أبيض خلال مشاجرة بمنطقة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.



تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة شخص بإصابات خطيرة خلال مشاجرة مع آخر بدائرة القسم.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة سائق، يبلغ من العمر نحو 50 عامًا، بقطع كامل بكف يده اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض على يد عامل في الثلاثين من عمره.

وكشفت التحريات أن المتهم شقيق طليقة المجني عليه، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات تتعلق برؤية أبناء المصاب، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالاعتداء عليه، قبل أن يفر هاربًا.



وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد ساعات من الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.