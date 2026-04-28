مجهولة المصدر.. تحذير للحوامل من تشغيلتين لـ حقنة آر إتش

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها من وجود تشغيلات مغشوشة لأشهر حقنة للحوامل والتي يتم استخدامها عقب الولادة مباشرة للحالات التي تحتاج إليها .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم Rhophylac 300 ، تشغيلات رقم 100351346P و 100341268p

وأكدت الهيئة، أن التحذير بناء على ما ورد الينا من شركة وكيل وموزع المستحضر في مصر، حيث أفادت بأن العبوات بالتشغيلات الموضحة بعاليه هي عبوات مجهولة المصدر.

وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر مجهول المصدر

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر مجهول المصدر، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.