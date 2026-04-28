جنوب لبنان على صفيح ساخن.. تصعيد عسكري إسرائيلي رغم اتفاقات التهدئة
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟
انسحاب الإمارات من أوبك.. ضربة للتكتل أم مكسب لترامب؟
التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026
فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي
رونالدو أم مبابي؟.. نتائج نارية بعد أول 100 مباراة بقميص ريال مدريد
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا

عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهاب لأداء مناسك الحج باستخدام تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة بدلاً من التأشيرة المخصصة للحج هو أمر غير جائز شرعاً.

 وأوضح خلال للقاء تلفزيوني، أن الشريعة الإسلامية اشترطت لوجوب الحج "الاستطاعة" بمفهومها الشامل، والتي تتضمن القدرة المالية والجسدية، مشدداً على أن عدم القدرة على سداد تكاليف الحج الرسمية، سواء عبر القرعة أو الحج السياحي، يسقط الوجوب عن المسلم ولا يبرر له اللجوء لوسائل غير مشروعة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الحج فريضة يجب أن تُؤدى بطرق منظمة ومشروعة تحترم الأنظمة والقوانين التي وضعتها الجهات المختصة. 

وأضاف فخر أن استخدام تأشيرات في غير غرضها المخصص يؤدي إلى زيادة أعداد الحجاج بشكل غير قانوني، مما يتسبب في ازدحام شديد بالمشاعر المقدسة، وهو ما يترتب عليه مخاطر جسيمة تهدد أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مستشهداً بما شهده الحج في سنوات سابقة من حوادث تدافع ناتجة عن هذه الزيادات غير المنظمة.

وفي رده على تساؤلات المواطنين، استدل الدكتور علي فخر بالآية الكريمة: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف نفساً إلا وسعها.

 ووجه رسالة لمن لديهم نية صادقة ولكنهم يفتقرون للاستطاعة، مؤكداً أن الله يعلم النوايا ويؤجر عليها، ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه أو غيره للخطر والمساءلة القانونية بمحاولة الوصول للمناسك بطرق غير نظامية، بل عليه الانتظار حتى تتهيأ له السبل المشروعة.

واختتم أمين الفتوى تصريحاته بالتشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية كواجب شرعي ووطني، داعياً المسلمين الذين لم يحالفهم التوفيق هذا العام إلى الاستمرار في التقديم عبر المسارات الرسمية في السنوات القادمة. 

وأكد أن اتباع النظام هو الأفضل والأضمن لصحة العبادة وسلامة الحجيج، وضماناً لعدم إلحاق الضرر بالنفس أو بمصالح المسلمين العامة في تلك البقاع الطاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

أرشيفية

مجهولة المصدر.. تحذير للحوامل من تشغيلتين لـ حقنة آر إتش

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة يعكس الثقة العالمية في السوق المصرى

التجارى

مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) تدعم إجراء 300 عملية للأطفال عبر اتفاقية بـ75 مليون جنيه مع مستشفى الناس

بالصور

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد