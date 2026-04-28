الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السيسي يؤكد ضرورة توافق الرؤى مع اليابان بشأن ضرورة التوصل لتسوية سلمية تجنب دول المنطقة تبعات التصعيد
أ ش أ

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توافق الرؤى بين مصر واليابان بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية تجنب دول المنطقة تبعات التصعيد، وتحول دون تفاقم الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، مشددا على موقف مصر الثابت الداعم لأمن وسيادة دول الخليج العربي والعراق والأردن .

واستعرض الرئيس السيسي - خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم / الثلاثاء / من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي - الجهود المصرية الرامية لتسوية هذه الأزمة، فضلاً عن المساعي المصرية للمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن السيد الرئيس بدأ الاتصال بتهنئة رئيسة وزراء اليابان على الفوز الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادتها في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير 2026، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع اليابان، من جانبها، أعربت تاكايتشي عن تقديرها للتواصل مع السيد الرئيس، مشيرةً إلى حرص حكومتها على مواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ومؤكدةً اعتزاز اليابان بدورها التنموي في دعم المشروعات القومية والحيوية المصرية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، حيث أكد السيد الرئيس على الزخم المتنامي في مختلف مجالات التعاون، وفي مقدمتها قطاع التعليم، معرباً عن التطلع إلى التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية وزيادة عددها داخل مصر، ومنوهاً بالإسهام الياباني البارز في دعم عدد من المشروعات المحورية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لاستقبال رئيسة الوزراء اليابانية في مصر قريباً، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يشمل زيادة الاستثمارات وتوسيع حركة السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر، بما يتناسب مع عمق العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية.

ومن جانبها، أعربت تاكايتشي عن تقدير اليابان البالغ للدور المحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة السيد الرئيس في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدةً حرص حكومتها على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع مصر إزاء المستجدات والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

