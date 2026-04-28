قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة كبيرة .. برميل النفط يتجاوز 110 دولارات مع تعثر آمال إنهاء حرب إيران
نائب يكشف واقعة هروب أب بابنه أثناء تنفيذ حكم رؤية ويطالب بتشديد الإجراءات
وزير التعليم يصطحب رئيس جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
رئيس حماية المستهلك: تنفيذ 1358 حملة أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة
الرئيس السيسي يهنئ تنزانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد
أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والسلع الحيوية المرتبطة بحركة التجارة الدولية. 

ومع تصاعد أي توترات في هذه المنطقة، تتزايد المخاوف من انعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وما قد يصاحبها من اضطرابات اقتصادية واسعة.

تأثير اضطراب مضيق هرمز على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.. كيران خوسلا توضح

أكدت المدير التنفيذي للغرفة الدولية للشحن، كيران خوسلا، أن أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز قد تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، نظرًا لمرور نحو خمس الإمدادات اليومية من النفط عالميًا عبره، إلى جانب سلع استراتيجية مثل الأسمدة والمواد الأساسية.

ارتفاع الأسعار ونقص السلع حال استمرار التوتر

وأوضحت أن استمرار التوترات في هذه المنطقة قد يؤدي خلال أسابيع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مع احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، وهو ما ينعكس على المستهلكين ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.

تداعيات تمتد للاقتصاد العالمي

وشددت على أن تأثير أي اضطراب في المضيق لا يقتصر على الإقليم فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بالكامل، نظرًا لاعتماد الأسواق الدولية على هذا الممر في تأمين حركة التجارة والطاقة.

جهود لتأمين الملاحة البحرية

وأضافت أن الغرفة الدولية للشحن تعمل على تنسيق الجهود بين شركات النقل البحري والجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة في المناطق عالية المخاطر، في ظل تجارب سابقة لأزمات مشابهة مثل البحر الأحمر وأوكرانيا، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق لتقليل المخاطر وتأمين التجارة العالمية.

الممرات البحرية أسواق الطاقة مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد