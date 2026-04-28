هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والسلع الحيوية المرتبطة بحركة التجارة الدولية.

ومع تصاعد أي توترات في هذه المنطقة، تتزايد المخاوف من انعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وما قد يصاحبها من اضطرابات اقتصادية واسعة.

تأثير اضطراب مضيق هرمز على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.. كيران خوسلا توضح

أكدت المدير التنفيذي للغرفة الدولية للشحن، كيران خوسلا، أن أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز قد تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، نظرًا لمرور نحو خمس الإمدادات اليومية من النفط عالميًا عبره، إلى جانب سلع استراتيجية مثل الأسمدة والمواد الأساسية.

ارتفاع الأسعار ونقص السلع حال استمرار التوتر

وأوضحت أن استمرار التوترات في هذه المنطقة قد يؤدي خلال أسابيع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مع احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، وهو ما ينعكس على المستهلكين ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.

تداعيات تمتد للاقتصاد العالمي

وشددت على أن تأثير أي اضطراب في المضيق لا يقتصر على الإقليم فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بالكامل، نظرًا لاعتماد الأسواق الدولية على هذا الممر في تأمين حركة التجارة والطاقة.

جهود لتأمين الملاحة البحرية

وأضافت أن الغرفة الدولية للشحن تعمل على تنسيق الجهود بين شركات النقل البحري والجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة في المناطق عالية المخاطر، في ظل تجارب سابقة لأزمات مشابهة مثل البحر الأحمر وأوكرانيا، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق لتقليل المخاطر وتأمين التجارة العالمية.