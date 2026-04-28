مسئول سابق بالاستخبارات البريطانية: أمريكا كانت تعلم أن إيران ستغلق مضيق هرمز

قال فيليب إنجرام مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، إنّ قضية مضيق هرمز تجعل أي معادلة بين إيران والولايات المتحدة معقدة وصعبة، موضحاً أن التعامل مع الوضع الراهن يمثل تحدياً كبيراً للإيرانيين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة كانت على دراية مسبقة بإمكانية تهديد إيران بإغلاق المضيق قبل بدء الإجراءات الأخيرة، معبّراً عن استغرابه من عدم اتخاذ خطوات كافية لتأمينه بأفضل السبل الممكنة.

وتابع أن وجود مزيد من الفاعلين الدوليين قد يسهم في التأثير على كل من الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح المضيق، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين، نظراً لاعتمادها على مرور نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هذا الممر الحيوي، وهو ما ينعكس بدوره على مناطق أخرى في العالم.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا يُبدي اهتماماً كبيراً بالأمر في الوقت الراهن بسبب اعتماد بلاده على مصادرها النفطية الداخلية، إلا أن الارتفاع العالمي في الأسعار يظل مؤثراً على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية وما يرافقها من حساسية تجاه أسعار الطاقة.

وفي سياق آخر، أشار إنجرام إلى أن تل أبيب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يستجيبان لتوجيهات الرئيس الأمريكي، موضحاً أن إسرائيل ستتراجع في حال طلب منها ذلك. وبيّن أن القلق بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة يمثل عاملاً رئيسياً في حسابات إسرائيل.

وذكر أن ما يجري يشكل فرصة لها لمواصلة استهداف خصومها الإقليميين، مثل حزب الله وحماس، وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو ما وصفه بأنه ليس جيداً من الناحية العسكرية، لكنه قد يكون مفيداً من الناحية السياسية.