وزير الصحة يبحث مع نظيره الكيني تعزيز التعاون ونقل التجربة المصرية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بنظيره الكيني الدكتور عدن باري دوالي، بحضور السفير حاتم يسري سفير مصر في نيروبي، وذلك على هامش قمة الصحة العالمية بالعاصمة الكينية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام مصر الثابت بدعم تطوير النظام الصحي في كينيا، مشدداً على أهمية الإسراع في توقيع مذكرات التفاهم المعلقة لإرساء شراكة استراتيجية متكاملة بين البلدين في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

نقل التجربة المصرية الرائدة في القضاء على الالتهاب الكبدي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على نقل التجربة المصرية الرائدة في القضاء على الالتهاب الكبدي سي وعلاج الأورام، بالإضافة إلى دعم كينيا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها.

وتناول الوزيران اللمسات النهائية لتوقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين:

• الأولى: تعاون شامل في تنمية الموارد البشرية وتسهيل تسجيل ونقل التكنولوجيا الدوائية، ليصبح كينيا مركزاً إقليمياً للأدوية المصرية في شرق أفريقيا.

• الثانية: شراكة طبية بين معهد ناصر ومستشفى الإحالة والبحوث التابع لجامعة كينياتا (KUTRRH)، لإنشاء أول وحدة لزراعة نخاع العظام في كينيا، وتفعيل التطبيب عن بعد، وتبادل الخبرات في الكشف المبكر عن أورام الثدي والقولون وأورام الأطفال.

وأشاد الجانبان بالدور المحوري لـ«المستشفى القبطي» في نيروبي كنموذج ناجح للدبلوماسية الصحية المصرية، حيث يقدم خدمات طبية متميزة بدعم مستمر من الفرق الطبية المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تشكيل لجان فنية مشتركة لتسريع تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص المصري على ضخ استثمارات في البنية التحتية الصحية وإدارة المستشفيات ومراكز التشخيص داخل كينيا.

تعكس هذه الخطوة جهود مصر في تعزيز الأمن الصحي القاري وتعميق الشراكات الأفريقية لصالح شعبي البلدين.