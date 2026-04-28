إطلاق قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة.. تفاصيل

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إن معبر معبر رفح يشهد استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى انطلاق القافلة رقم 184 ضمن «زاد العزة» محملة بنحو 5000 طن من المواد الغذائية والطبية والوقود والملابس، عبر منفذ كرم أبو سالم.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الجانب المصري يواصل استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، حيث وصلت الدفعة رقم 38 لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، وسط انتشار مكثف للأطقم الطبية وسيارات الإسعاف لنقل الحالات فور وصولها.

وأشار إلى استمرار الجهود الطبية في الاتجاهين، إذ غادرت دفعة من المتعافين الأراضي المصرية عائدة إلى قطاع غزة، بعد تلقيهم العلاج، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للأشقاء الفلسطينيين.