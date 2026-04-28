حتى في السعودية.. الذهب ينخفض اليوم الثلاثاء

الذهب في السعودية …تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم في المملكة العربية السعودية، بحسب موقع ” gold-price-today.com”، الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

انخفضا أسعار الذهب في أسواق السعودية، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب العالمي مع ترقب نتائج المحادثات بين واشنطن وطهران.

أسعار الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24



وصل سعر الذهب عيار 24 في السعودية لنحو 558.00 ريالا.

سعر الذهب عيار 21



سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية نحو 488.25 ريال.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية نحو 418.50 ريال.

سعر أوقية الذهب



وسجلت أوقية الذهب في السعودية نحو 17,359.50 ريال.

سعر الذهب عالميًّا

تراجع سعر الذهب العالمى اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 مع ترقب المستثمرون ​لتأثير الصراع في الشرق الأوسط ‌بين الولايات ​المتحدة وإيران، وانخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4670.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ⁠يونيو 0.2 % إلى 4684.70 دولار.