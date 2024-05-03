عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دولة تجرم التصوير للسائحين .. ما القصة؟

صدى البلد

إذا كانت اليابان واحدة من الوجهات السياحية التي ترغب في زيارتها يومًا ما، فهناك قواعد جديدة وقوانين للسائحين، من ضمنها منع السياح السعداء من التقاط صور لأعلى جبل في اليابان، جبل فوجي.

وتأتي هذه الخطوة المتطرفة في محاولة لمنع الزائرين ذوي السلوك السيئ من الحصول على صور لهم بجوار المعلم الياباني الشهير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

سيتم الآن إنشاء حاجز ضخم وهي شبكة يبلغ ارتفاعها 2.5 مترًا وطولها 20 مترًا، وقال مسؤول من بلدة فوجيكاواجوتشيكو إن البناء سيبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

txt

رواتب فلكية.. كم يتقاضى موظفو شركة Meta؟

txt

في خطوة مثيرة للجدل.. إيلون ماسك يطلق قناة تلفزيونية|ما قصتها؟

وقال: "من المؤسف أن نضطر إلى القيام بذلك، بسبب بعض السياح الذين لا يستطيعون احترام القواعد"، وأضاف إن السائحين يتركون القمامة خلفهم ويتجاهلون قواعد المرور في بلدة فوجيكاواجوتشيكو.

أصبحت منطقة التصوير الفوتوغرافي شائعة جدًا حيث يظهر البركان خلف متجر لوسون الشائع في اليابان، ولهذا السبب، قال المسؤول، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، إن "سمعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن هذا المكان ياباني للغاية، مما يجعله موقعًا شهيرًا لالتقاط الصور".

بينما تم تجاهل إشارات المرور والتحذيرات المتكررة من حراس الأمن، وقد ازدهرت السياحة في اليابان بشكل كبير منذ رفع قيود كوفيد-19 - وتجاوز عدد الزوار الشهريين 3 ملايين زائر في شهر مارس للمرة الأولى.

في فصل الصيف، سيتم فرض رسوم قدرها 2000 ين لكل من المتنزهين الذين يستخدمون الطريق الأكثر شعبية في جبل فوجي في محاولة للحد من الأعداد.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة للسيطرة على السياحة المفرطة بعد أن منع سكان منطقة الجيشا في كيوتو الزوار من الأزقة الخاصة الصغيرة هذا العام.

txt

مقبرة فرعونية ضخمة تكشف أسرارا عن صناعة الموت في مصر القديمة..ما القصة؟

txt

سمة مشتركة بين البشر والدجاج.. ما هي؟

وفي الوقت نفسه، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين، في نهاية الأسبوع الماضي، مسيرة عبر تينيريفي مطالبين ببذل المزيد من الجهود لمنع السياحة المفرطة من إصابة الجزيرة بالشلل.

ومع وصول الغضب في جزر الكناري إلى نقطة الغليان، خرج ما يقدر بنحو 50 ألف من السكان المحليين إلى الشوارع، مع إطلاق هتافات 'جزر الكناري لها حد عبر مكبرات الصوت.

وقال السكان المحليون المشاركون في الاحتجاج كل زاوية وركن في الجزيرة تم احتلالها من قبل الفنادق أو بيوت العطلات للسياح، وإنهم يخشون أن تموت تينيريفي تحت ضغط التلوث الناجم عن السياحة وأن يعيش السكان المحليون حياة فقيرة في الخيام والشاحنات والسيارات مع خروج أسعار العقارات والإيجارات عن السيطرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

بلاش اختراعات | نجم الزمالك يهاجم جوميز رغم الفوز على البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

رواتب فلكية.. كم يتقاضى موظفو شركة Meta؟

في خطوة مثيرة للجدل.. إيلون ماسك يطلق قناة تلفزيونية|ما قصتها؟

قطار جديد ينقل المسافرين من دولة لأخرى في 40 دقيقة

أطول نهر تحت الأرض وعمره 250 مليون سنة.. ما قصته؟

مقبرة فرعونية ضخمة تكشف أسرارا عن صناعة الموت في مصر القديمة..ما القصة؟

سمة مشتركة بين البشر والدجاج.. ما هي؟

لايمكن الاستهانة به وطوله 66 ميلاً.. تعرف على الطريق الأكثر خطورة في العالم

أبواب الجحيم المشتعلة منطقة خطيرة ولها زوّار .. فأين تقع؟

ترشيحاتنا

انخفاضات جديدة في الأسعار على الأبواب.. الحكومة تُحارب المحتكرين وتُؤمن احتياجات المواطنين

فايزة حيدر: أنا أول مدربة معتمدة من الدوري الإنجليزي.. وهذه مشاكل الكرة النسائية

جمال علام : فيتوريا سيحصل على الشرط الجزائي.. والملف أغلق تمامًا

قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية

نتنياهو: سنفعل ما يلزم لتحقيق النصر في رفح

دولة تجرم التصوير للسائحين .. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أغنية أنا دندن.. شاهد إطلالات زوجة محمد رجب تثير السوشيال ميديا

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فستان منقوش وأنيق.. هبة مجدي تلفت الأنظار برفقة صديقتها

فيديو

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ