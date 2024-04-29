رواتب فلكية.. كم يتقاضى موظفو شركة Meta؟

هل تساءلت يومًا عن الراتب الذي يتقاضاه العاملون خلف محركات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، أي الموظفون تحت مظلة شركة ميتا؟.. لا داعي للبحث كثيرًا، فقد نشر تقرير مؤخرًا يكشف عن الرواتب التي يحصل عليها الموظفون هناك.

جاء في التقرير الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات أن الموظف المتوسط في ميتا يتقاضى 379 ألف دولار خلال العام، ويعد هذا متوسط الراتب للموظفين العاملين في Meta.

وتضم شركة Meta حوالي 67000 موظف، لذلك لا بد أن يكون هناك اختلاف كبير، وفي وقت سابق كشف تحليل من الداخل أن مهندسي البرمجيات والباحثين رفيعي المستوى في الشركة يميلون إلى تحقيق أجر أساسي أكبر من مصممي المنتجات ومحترفي تجربة المستخدم.

أما عن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، فقد حصل على مبلغ ضخم قدره 24.4 مليون دولار مقابل إدارته في عام 2023.

ومع ذلك، فإن الرقم المتوسط لشركة ميتا أعلى بكثير من متوسط المركز التكنولوجي، والذي يتراوح الراتب فيه بين 35 ألف دولار إلى 120 ألف دولار اعتمادًا على المرتبة الوظيفية، وفقًا للبيانات المدرجة من قبل إحدى شركات التوظيف.

ولكن في عالم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن متوسط راتب شركة Meta ليس ملفتًا للنظر كما قد يبدو، فهناك شركات تقدم رواتب أعلى بكثير مثل Google وAmazon أيضًا مناصب تقدم بشكل منتظم رواتب تزيد عن 300000 دولار.

حتى مع هذا الراتب الجذاب، فهذا لا يعني أن العمل في Meta أصبح أسهل، ففي وقت سابق من هذا العام، أخبر زوكربيرج الموظفين أنه من الآن فصاعدا، ستجعل الشركة هذا العام هو "عام الكفاءة" وهو الدافع لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية من خلال تكثيف مراجعات الأداء وتسريح العمال إذا لم يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه.

وكانت الشركة قامت بخفض عدد موظفيها بنسبة 22% منذ عام 2022 دون نهاية في الأفق، أعلنت شركة ميتا عن أرباح قوية، لكنها ضاعفت أيضًا خطة زوكربيرج لإنفاق مليارات إضافية على الذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف المستثمرين.