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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في خطوة مثيرة للجدل.. إيلون ماسك يطلق قناة تلفزيونية|ما قصتها؟

صدى البلد

خطى أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، خطوة جديدة مثيرة للجدل كعادته، حيث أطلق قناة تلفزيونية جديدة، ولكن على ما يبدو أن القناة لفئة معينة، حيث قال البعض إنها أقرب لكونها موقعا للبالغين.

ونشر مالك شركة تسلا مقطعًا تشويقيًا مدته 12 ثانية عبر حسابه الشخصي على موقع X، تويتر سابقًا، وعرضت XTV، الذي يضم شعار إكس الجديد.

 

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وكان المقطع، الذي تمت مشاهدته أكثر من 1.8 مليون مرة حتى وقت النشر، يرى الكاميرا تبتعد من أحد أجهزة التلفاز لإظهار المجموعة الكاملة لشركة إكس.

وفي 23 أبريل، أطلقت X تطبيق الفيديو الجديد الخاص بها، حيث واصلت شركة ماسك التي استحوذت عليها مؤخرًا جهودها للخروج بهذا المشروع.

ووعدت بتقديم ميزة خوارزمية للفيديوهات، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى ومن المفترض أن تسمح للمشاهدين ببدء المشاهدة على هواتفهم ثم المتابعة من حيث توقفوا على تلفزيونهم.

وأوضح ماسك "نحن نركز على إطلاق هذه الميزة الجديدة للمستهلكين أولاً، لكننا نخطط لاستثمارها، وسنناقش أشكالًا مختلفة من الشراكات".
 

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فيما تم وصف القناة بأنها "نسخة من يوتيوب" من قبل مجلة Fortune، التي تدير قائمة Fortune 500 الشهيرة.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الخطوة جاءت كجزء من طموح X لتغيير علامتها التجارية كمنصة للفيديو، وقالت إن القناة الجديدة تم تصميمها للاتصال بأجهزة التلفزيون الذكية.

وكانت تلك الخطوة التي قام بها مايك ترجمة لما يريده المستخدمون، فقد شارك منشورا على حساب XData بتاريخ 23 أبريل، ذكر فيه: "في الشهر الماضي، قضى الأشخاص على X الكثير من الوقت في مشاهدة الفيديو - بما يصل إلى 385 مليون ساعة! أي 1.4 تريليون ثانية، 23 مليار دقيقة، أو 16 مليون يوم من الفيديو، دعونا نشاهد ما يحدث عندما يمكنك بث ما يحدث في العالم على X TV!".

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