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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مجهودي مش متقدر .. أحمد السقا يعلق على الانتقادات الموجهة له

أحمد السقا
أحمد السقا

رد الفنان أحمد السقا على إنتقادات بعض الجمهور الذى وجهت له بأنه بعد عرض مسلسل “العتاولة” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقال أحمد السقا في تصريحات لـ برنامج الراديو بيضحك، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع عبر إذاعة الراديو 9090: أنه تعود على الإنتقاد منذ بداية إنطلاق مشواره الفني ، وأنه كان ينزعج فى بداية الأمر ، لكن مع الوقت أصبح تحدي أكبر له ، معلقا: “كنت بضايق وبيصعب عليا نفسي ولما شوفت الناس بتقول أي حاجة بيعملها أحمد بيخرج منها نجم، فبدأ يهون عليا كتير، دلوقتي بقا مبقتش ألتفت للكلام ده، بس أنا زي البشر ممكن أضايق إن مجهودي مش مقدر”.

وأستكمل السقا حديثه: أن مشهد وفاة صلاح عبد الله والذي كان يجسد شخصية والده فى المسلسل من أصعب المشاهد وكان يقوم بتأخير تصويره بشكل متعمد بسبب صعوبته.

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وتابع السقا، قائلا: أنه بعد تصوير هذا المشهد أصيب بانهيار عصبي، متمنيا أن يكون المشهد نال اعجاب المشاهدين.
 

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

أحمد السقا ” مسلسل “العتاولة” كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ أخبار أحمد السقا أبطال مسلسل العتاولة

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