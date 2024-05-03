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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوسن بدر لصدى البلد: أشرف عبد الغفور أستاذ قدير تعلمت منه كثيرا

صدى البلد

أعربت الفنانة سوسن بدر عن حزنها الشديد، على الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدة أنهم فقد إنسانا عظيما.

 

وتحدث الفنانة سوسن بدر في لقاء خاص ل  صدى البلد مع المذيعة أوركيد سامي على هامش تكريم اسم أشرف عبد الغفور في المسرح القومي، قائلا: افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة  ،  ويقدم شغله على أكمل وجه، و استاذ في اللغة العربية و لم يرحل و هيفضل في قلوبنا.


و تابعت ريهام عبد الغفور نجمة و بنت الوز عوام و فخورين بيها و بوالدها ربنا يصبرهم و يصبرنا.

 


تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء  الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي.

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