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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء الآثار يعثرون على بقايا هياكل عظمية لضحايا جرائم حرب هتلر |تفاصيل

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار الذين كانوا يحققون في مخبأ أصدقاء أدولف هتلر، جثثًا بأطراف مفقودة تحت ألواح أرضية منازل. 

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، كان Wolf's Lair منزل هيرمان جورينج واستخدم لاحقًا كقاعدة عمليات لزعيم الحزب النازي هتلر. 

ومنذ ذلك الحين، تم فحص منزل جورينج من قبل علماء الآثار الذين عثروا على بقايا الهياكل العظمية لخمسة أشخاص تحت أرضية منزل مجرم الحرب.

المقر الرئيسي السابق للديكتاتور في جورليتز، بولندا، معروف بكونه موقع محاولة اغتيال هتلر، حيث تم وضع حقيبة مليئة بالمتفجرات على طاولة غرفة الاجتماعات في قاعدة الجبهة الشرقية.

قاد التحقيق في الموقع المهجور للبحث عن مواد البناء علماء الآثار عبر المتاهة الموجودة أسفل وكر الذئب وإلى اكتشاف قاتم.

 وكانت الجثث الخمس جميعها مفقودة الأيدي والأرجل، ولم يتم العثور على أي آثار للمجوهرات أو الملابس.

وقد يعني ذلك أن الضحايا الخمسة المجهولين تم تجريدهم من ملابسهم قبل دفنهم، حيث يقول الحفار Piotrek Banszkiewicz إنه تم العثور على ثلاثة بالغين ومراهق وطفل، حسبما ذكرت مجلة Der Spiegel.

 وأضاف: "كان عظم فك الجمجمة به أسنان مهترئة، مما يدل على وجود شخص مسن". 

وأصيب زميله الباحث أوكتافيان بارتوزيفسكي "بالصدمة التامة" من هذا الاكتشاف المروع.

 وأضاف: "كان من المفترض أن يكون الذين وضعوا الأنابيب قد اكتشفوا الرفات البشرية".

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