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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قدام مرايتها .. نسرين طافش تخطف القلوب بإطلالة فاتنة | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

اعتادت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت النجمة السورية بإطلالة جريئة امام المرآة وهي تستعرض جمالها وانوثتها، حيث ترتدي فستانا مثيرا مكشوفًا؛ مما أبرز أنوثتها، واعتمدت مكياج ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٣٥٩٥٤
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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٤٠٠٠٩

وتتميز نسرين طافش، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

يذكر ان اخر اعمال النجمة نسرين طافش فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الصيفي القادم . 

مسلسل بدون مقابل إنتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التي يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٤٠٠٠٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٤٠٠٠٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٣٥٩٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٣٥٩٥٤
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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٤٠٠٠١

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