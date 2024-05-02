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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يعين محمد حلمي مديراً عاماً لشؤون مكتب محافظ كفر الشيخ

محمد حلمي السهيت
محمد حلمي السهيت

أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قراراً رقم 141 لسنة 2024م، بتعيين محمد حلمي علي السهيت، مديرًا عامًا لشؤون مكتب المحافظ بديوان عام محافظة كفر الشيخ لمدة عام.

 

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا  بتكليف محمد حلمي السهيت، مديرًا عامًا لشؤون مكتب المحافظ، وذلك بناءً على اجتماع لجنة القيادات المدنية بمحافظة كفر الشيخ رقم 1 لسنة 2024م.

 

جدير بالذكر أن محمد حلمي السهيت، من القيادات الشبابية المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية، وحصل على العديد من الدورات التدريبية المتميزة من خلال وزارة التنمية المحلية، ويحظى بحب وتقدير الجميع.

محمد حلمي السهيت
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